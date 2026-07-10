Galatasaray ilk transferini bitirdi: Anlaşma tamam!
Galatasaray'ın, Lesley Ugochukwu'nun transferi için İngiltere Championship ekibi Burnley ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
- Anlaşmaya göre, opsiyonun geçerli olması halinde transfer 30 milyon avronun altında tamamlanacak.
- 22 yaşındaki ön libero Lesley Ugochukwu, geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maçın 35'ine ilk on birde çıktı, üç gol attı ve bir asist yaptı.
- Burnley, Ugochukwu'yu geçtiğimiz yaz Chelsea'den 28,7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 2026-2027 sezonunun ilk transferini Lesley Ugochukwu ile yapıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun transferi için İngiliz ekibi Burnley ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı. Haberde, Galatasaray'ın opsiyonun geçerli olması halinde transferi 30 milyon avronun altında bitireceği belirtildi.
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11’İN DEĞİŞMEZ İSMİ
Geride kalan sezonda Burnley’de 38 maçın 35’ine ilk on birde başlayan Lesley Ugochukwu, istikrarıyla öne çıktı. 22 yaşındaki ön libero bu maçlarda üç gol atarken bir de asist yaptı.
BURNLEY, CHELSEA'DEN ALDI
Burnley, güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösterilen Lesley Ugochukwu'yu geçtiğimiz yaz 28,7 milyon avro bonservis karşılığında Chelsea’den transfer etmişti.