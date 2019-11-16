Marmara Sahil Projesi kapsamında başlayan Marmara İlçe merkezinin çehresini değiştirecek çay bahçeleri yapım işi tüm hızıyla devam ediyor. Marmara Sahil Projesi hakkında bilgi veren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Hazırladığımız Marmara Sahil Projesi ile ilçe merkezimizi yeni ve modern bir görüntüye kavuşturarak, en kısa sürede halkımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunmaktır” dedi.
Marmara’ya yeni çay bahçeleri
16.11.2019 - 21:15 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Belediye Başkanlığı tarafından, Marmara Sahil Projesi kapsamında yeni çay bahçeleri yapımına başlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : marmaray,yeni,çay bahçesi,
663056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663056.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER