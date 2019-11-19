Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış’ı (56) yakaladı. Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış’ın mektuba ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye de not düştüğü öğrenildi.
Siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19.11.2019 - 19:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siyanürlü mektup,
663677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663677.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER