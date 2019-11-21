Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Şule Çet davasına dün devam edildi. Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), beşinci defa hâkim karşısına çıktı. Geçen yıl rezidansın 20. katından düşüp ölen Çet’in erkek arkadaşı Muhammet Furkan Çınkır “Şule iş arıyordu. Bu amaçla sanıkların yanına gideceğini söyledi. Hiçbir psikolojik durumu yoktu” dedi. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, Aksu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet, “cinsel saldırı” ile “kişiyi hürriyetinden mahrum kılmak” suçundan da 39 seneye kadar hapsini talep etti. Akand için ise olaylar gerçekleştiği sırada Aksu’nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle toplam 31 yıla kadar hapis talep istendi. Mütalaaya karşı söz alan Akand “Atılı suçlardan hiçbirini işlemedim. Beraatimi talep ediyorum. Olay anında uyuyordum. Ben Çağatay’ın bir kıza tecavüz edip öldüreceğine inanmıyorum. Saat 03.32’ye kadar kendisine kefilim. Ondan sonrasına bir şey diyemem” diye konuştu. Aksu ise esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Beyanları dinleyen mahkeme, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi. Öte yandan sanıkların, cezaevinde birbirlerine mektuplar yazdığı ortaya çıktı. Mektupların birinde Aksu’nun Akand’a “Ya beraber çıkarız, ya birlikte batarız” yazdığı görüldü. Abdullah Sarica İHA