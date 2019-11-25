Milas’ın Ören Mahallesi’nde bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 gün önce santralde taşeron firma üzerinden işe başladığı öğrenilen 49 yaşındaki Kadir Ayigün, kaynak çalışması yaptığı yerde dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metreden düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eyigün’ün cansız bedeni Muğla Adli Tıp Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yüksekten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti
25.11.2019 - 19:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Milas ilçesinde, termik santralde çalışan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Milas’ın Ören Mahallesi’nde bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 gün önce santralde taşeron firma üzerinden işe başladığı öğrenilen 49 yaşındaki Kadir Ayigün, kaynak çalışması yaptığı yerde dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metreden düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,
664908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664908.aspx
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