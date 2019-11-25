Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir varil fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama esnasında bahçede bulunan işçiler olayı itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın ardından meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Büyük korkuya neden olan patlamanın ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı patlamada fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.