Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün yıldırım düşmesi ve PKK’nın havan saldırısı sonucu şehit düşen beş askerimiz dualarla defnedildi. Şanlıurfa’nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin’i memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Şehidin annesinin, yaşadığı İstanbul’da oğlunun şehadet haberini alınca kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İstanbul’da anjiyosu yapılan Seher Zeybek, operasyonun ardından hemen Balıkesir’e getirildi, oğlunun naaşının son defa görüp dualar etti.



Aynı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin, önceki gün baba ocağı Nevşehir’in Avanos ilçesinde dualarla defnedilmişti.



Hakkâri’de Davul Tepe Üs Bölgesi’nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz, Bartın’da defnedildi. Şehidin annesi Ayşe Yılmaz, oğlunun tabutuna sarılarak ‘Gitme oğlum’ diye feryat etti.



Aynı bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, memleketi Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin annesi Keziban ve babası Arif ile eşi Hatice Duymaz kucağında taşıdığı 1,5 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Fazıl Duymaz da cenaze aracında tabuta sarılarak ağladığı sırada baygınlık geçirdi.



Pençe Harekâtı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk da memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde dualarla defnedildi. Şehit onbaşı, harekât bölgesinde görev yaptığı için 5 gün önce vefat eden dedesi Ali Çabuk’un cenazesine katılamadığı öğrenildi.