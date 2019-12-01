Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
01.12.2019 - 10:11 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kadın,hırsız,kamera,story_,
666007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666007.aspx
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