İstanbul’da “Kapalılar imha edilsin” diyen küstahın ardından, Zonguldak’ta da benzer bir hazımsızlık örneği sergilendi. Diyanet’in hafızlık icazet programından rahatsızlık duyan bir grup, “Türkiye laiktir laik kalacak. Şeriata karşı omuz omuza” sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Gruba çığ gibi tepki geldi.

İzmir’de geçen şubat-mart ayında ramazan etkinliklerini hedef alan “laiklik” yürüyüşünün yol açtığı infialden sonra benzer bir durum da Zonguldak’ta yaşandı. Küçük bir grubun, hafızlık icazet törenini laiklik kisvesi altında protesto etmesine büyük öfke yağdı.

Müftülüğün düzenlediği hafızlık icazet programı, Zonguldak Demokrasi Platformu adlı bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular, tepkilerini Atatürk büstü önünde konuşma yaptıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gösterdi.

Hafız alayı da protestocuların konuşma yaptığı yerde saygı duruşunda bulunmuş, Türk bayrakları ve mehteran eşliğinde yürüyüp, İstiklal Marşı okumuştu. Gaziantep’teki 23 Nisan etkinliklerinde CHP’liler, çocuklardan oluşan mehteran ekibine sırtlarını dönerek Osmanlı nefreti dile getirip laiklik vurgusu yapmıştı.

Kur’ân-ı kerimi ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için gerçekleştirilen program, kent merkezinde yapılan yürüyüşle başladı, Uzun Mehmet Camii’nde düzenlenen icazet merasimiyle devam etti. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 35 öğrenci, belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yürüyüşün ardından program, Valilik binası önünde devam etti. Burada İstiklal Marşı okunurken, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler ve katılımcılar için dualar edildi.

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