Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da iki oğluyla Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan emekli Veysel Düzcan’ın, çocuklarıyla geçirdiği öğrencilik hayatı gülümsetiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken Eskişehir Anadolu Üniversitesinin 4 yıllık İşletme Bölümünü bitiren 50 yaşındaki Veysel Düzcan, 2015’te emekli oldu. Girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yeterli puanı alarak Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne yerleşen Düzcan, burada iki yıl eğitim gördü. Ordu Üniversitesinde okuyan küçük oğlu Alper Düzcan (20) ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesine yatay geçiş yapan Düzcan, aynı fakültede yüksek lisans yapan diğer oğlu Ayberk Düzcan’ın (25) öğrenci evine yerleşti.

Düzcan ailesi, fakültede bazı dersleri çakışınca aynı sırayı paylaşıyor. Fakültede üçüncü sınıf okuyan Alper, yüksek lisans yapan Ayberk ve son sınıfta okuyan babanın, akademik kariyer için verdiği mücadele takdir topluyor. Ayberk Düzcan “Vize ve final haftasında beraber ders çalışıyoruz. Okulda arkadaşız, evde baba ve oğul. Babamla aynı fakültede karşılaşınca mutlu oluyorum, çünkü nadir görülen bir şey. Fakültemde, evimde, sosyal hayatımda benimle” derken, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan da “Ülkemizde çok iyi bir örnek Veysel Bey. Bir babanın oğullarıyla aynı sıraları paylaşması yeni nesiller için güzel bir örnek” ifadesini kullandı.

Isıtıcıda makarna ütüde yumurta...

Eşinden yıllar önce ayrılan Veysel Düzcan, baba olduğu için işlerin ağırlıklı olarak kendisine bırakılmaya çalışıldığını söyledi. Düzcan, şöyle konuştu: Bazen ütüyü ve yemeği ben yapıyorum. Temizliğe sırayla bakıyoruz. Çamaşırları sıraya göre asıp, kurutuyoruz. Tam bir öğrenci hayatı yaşıyoruz. Çocuklardan ilginç yemek yapma yöntemlerini öğrendim. Su ısıtıcısında makarna, ütüde yumurta pişirdiğimiz oluyor. Çocuklarım için bazen anne baba, bazen arkadaş, yeri geliyor komutan oluyorum.