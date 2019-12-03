Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftin bu evlilikten Aynur (7), Sıla (3,5) ve Serap (1,5) isimli üç çocuğu oldu. Ahmet Kılıç, iki sene önce Adana’ya döndü. 28 Eylül’de ise Zeynep Kılıç’ın eşi cezaevine girdi. Ahmet Kılıç, kızı ve torunlarını Türkiye’ye getirtmek için kanuni yollara başvurdu fakat sonuç alamadı. Bunun üzerine insan kaçakçılarıylı 3 bin dolar karşılığında anlaştı. 8 Ekim’de Zeynep Kılıç, kimliği olan 2 kızıyla Lübnan’dan kaçtı ve yasa dışı yollarla Suriye’nin Humus şehrine gitti. Kamyon kasasında üç gün, gecekondularda ise beş gün kalan Kılıç, Türk olduğu Esad’ın askerleri tarafından anlaşılmasın diye de rahibe kılığına girdi. Önce Halep’e oradan da Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelip babasıyla buluştu. Devletin yardımıyla ailesinin yanına yerleşti.

Dede Ahmet Kılıç “Yedi yaşındaki ablaları Lübnan’da kaldı. Devletimden tek isteğim bizi torunumuza kavuşturması” dedi. Suriye’deyken canlarının tehlikede olduğunu belirten Zeynep Kılıç “Telefonuma ‘Bizi baban yolladı şuradaki araca gel’ diye mesaj atıldı. Babamı aradım, o ‘Sakın gitme’ dedi. Sonra ise o kişi bana mesaj attı ve ‘Biz nizamdanız, seni bulacağız’ dedi. Çok korktum. Esad’ın askerlerinden rahibe kılığına girerek kurtuldum. Kızım orada kaldı. Kavuşacağım günü bekliyorum” dedi.