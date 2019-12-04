Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken, dört katlı binanın bazı sınıflarında tavan sıvaları koptu. Neyse ki sıvalar boş alana düştü. Olayda kimse yara almazken, okul hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yapılan incelemede binanın dışında, bazı sınıflarda, koridorlarda ve kalorifer kazanı dairesinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Yaşanan vaka sonrası İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü okulda eğitime ara verdi. İki günlük aranın ardından öğrenciler, çevredeki başka okullara dağıtılacak. Öte yandan yaşanan olayın sebebi araştırılırken çıkacak sonuca göre onarım yapılıp yapılmayacağı belirlenecek.