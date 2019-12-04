Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Kırklareli’nin Vize İlçesinde 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki, adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 81 adet kullanıma uygun TAPDK bandrollü kapüşon ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken suç unsuru malzemelere el konuldu.

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.