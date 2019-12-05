Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönüllülerden biri önceki gün Gölçukuru mevkiinde dereye düştü. Şahıs, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ancak hava karardığı için ekip geceyi çadırda geçirdi. Gönüllüler, dün sabaha karşı AFAD, JAK ve AKUT ekipleri ile buluştu. Öte yandan Hava sıcaklığının eki 13’e düştüğü Uludağ’da kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ardından bir açıklama yapan Vali Canbolat “Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Aramaya devam edeceğiz” dedi.