Gönüllülerden biri önceki gün Gölçukuru mevkiinde dereye düştü. Şahıs, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ancak hava karardığı için ekip geceyi çadırda geçirdi. Gönüllüler, dün sabaha karşı AFAD, JAK ve AKUT ekipleri ile buluştu. Öte yandan Hava sıcaklığının eki 13’e düştüğü Uludağ’da kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ardından bir açıklama yapan Vali Canbolat “Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Aramaya devam edeceğiz” dedi.
Dağcıları ararken mahsur kaldılar
05.12.2019 - 06:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ’da pazar günü kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’a (37) hâlâ ulaşılamadı. Aralıksız süren çalışmalara AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibinden dört gönüllü de katıldı.
Etiketler : uludağ,uludağ kayıp dağcılar,
666715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666715.aspx
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