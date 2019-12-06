Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Kırıkhan karayolu Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan geçmiş dönemlere ait sikke ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.K. (49) ve A.R. (41) isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeşd sevk edildi.