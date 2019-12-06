Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Camii tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Hikmet A., caminin tuvaletinde yerde yatarken bulundu. Olay, 112 Acil Servis ekipleri ile polise haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti. Hikmet A.'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Cami tuvaletinde şüpheli ölüm
06.12.2019 - 20:09 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,şüpheli ölüm,
667130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667130.aspx
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