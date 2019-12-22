Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 07.00 sıralarında Bahçelievler Fetih 1 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu Rached Hıchem (42), kuaför olan eşi Mazouzı Fatıha (52) ile iş bulması konusunda tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeli koca, Rached masanın üzerinde bulunan bıçakla eşine saldırdı. Bıçak darbelerinin hedefi olan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kocası evden dışarıya çıktı.

Karısını öldürdüğünü itiraf etti

Sabah saatlerinde polis ekiplerini arayan cani koca, karısını öldürdüğünü belirterek ekiplerle birlikte olayın gerçekleştiği eve gitti. Olay yerinde karısını öldürdüğünü itiraf eden koca, gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mazouzı Fatıha’nın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Cezayirli kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kadının ölüm haberini alan çevredeki arkadaşları gözyaşı döktü. Tabutuna sarılan arkadaşları sinir krizi geçirdi.