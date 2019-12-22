Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine giden Hüseyin B. idaresindeki 55 FF 102 plakalı otomobil, Huzurkent Mahallesi sınırlarında bilinmeyen bir nedenle takla attı. Otomobil, taklalar atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yoldan çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü Hüseyin B. sıkıştığı yerden çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumu ağır olan sürücünün tedavi altına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.