Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sene ise şehirde yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı 74 bin 824 olarak kayıtlara geçmişti. Avrupa hayalinde stratejik bir konuma sahip olan Edirne’de elde edilen yakalama rakamı ise istatistiklere bütün zamanların en büyük yakalama rekoru olarak geçti.

Türkiye genelinde 2019 yılı içerisinde 441 bin 532 düzensiz göçmen yakalanırken yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklara göre dağılımında Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu kişiler ilk sıralarda yer alıyor. Yunanistan ve Bulgaristan’a kara sınırı bulunan ve Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Edirne şehrindeki düzensiz göçmen yakalama rakamları ülke genelindeki toplam yakalama rakamlarının dörtte birini teşkil etti. Konumu itibarıyla stratejik olan Edirne’de yakalanan göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor ve belirli dönemlerde sınır dışı edilmek suretiyle ülkelerine gönderiliyor. Koray Ustabaşı İHA