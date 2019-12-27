Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Elazığ deprem haberi.... Elazığ'da büyük deprem oldu. Vatandaşlar panikle Elazığ'da deprem mi oldu diye aramalara başladı... Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 10:02’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 10:02’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Şu an için can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Birazdan valilikten açıklama yapılacak.

ELAZIĞ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bütün ekipleri sevk ettik. AFAD, Kızılay, Jandarma sahadalar. Hiçbir olumsuzluk yok çok şükür. Daha önce 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bazı hasarlar olmuştu. Muhtarlarla arkadaşlarımız irtibat halinde, ben de bölgeye geçiyorum.

Bu tür depremlerden sonra her zaman artçılar olur. Vatandaşımız sakin olsun. Bütün ekiplerimizi yönlendirdik, köylere geçiyorlar. Merkezde bir sıkıntımız yok. Bütün tedbirleri aldık, gelişmeleri takip ediyoruz