Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen kar yağışı hala etkili olmazken, İstanbullular dolu sürprizi yaşadı. Kartal ilçesi çevresinde etkili olan dolu yağışı, araçlarıyla yolda olan vatandaşları ve yayaları etkiledi.

İstanbul’da etkili olan dolu yağışı vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

