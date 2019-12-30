Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Geniş omuzlu ve vatkalı ürünlerin yavaş yavaş döndüğünü gördüğümüz bugünlerde, birkaç yıl öncenin ‘düşük bel’ modası da nihayet tarihe gömülüyor ve yerini yüksek bel ve kemerli pantolonlar alıyor. Bluzlarda rahat kesimler ön planda. Yün ve kaşmir dokulu kumaşlar ise özellikle tercih edilenler arasında yer alıyor. İpek, pamuk, viskon da kumaşta tercih edilenlerden ilk üçü... Renkler ise daha toprağa yakın. Solmuş yaprak rengine yakın kahve tonları ile bej tonlarının kullanıldığı görülürken, ekose ve tüvit kumaşlar da koleksiyonlarda yer alanlardan bazıları...