Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) geçtiğimiz gün ‘bütçe kısıtlılığı’nı gerekçe göstererek yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasını ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karar verdi. Öğrenciler tepki gösterdi. Tartışmalar sürerken İÜ’nün 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin (20) intihar haberi geldi. Sosyal medyada Ünli’nin yaptığı “yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımları başını bazı CHP’lilerin çektiği provokatörlerin ekmeğine yağ sürdü. Öğrencilere burs yardımını Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiren CHP, genç kızın fakirlik yüzünden intihar ettiği söyledi.

AYLIĞIMIZ 10 BİN TL

Baba Ali Zeki Ünli provokatörleri sert sözlerle yalanladı. Ünli “Kızımızın parasızlıktan dolayı intihar ettiği yalan. Muş, Bursa ve İzmir’de evimiz var. Aylığımız 10 bin TL çok şükür. Bu acı günümüze bu kelimeler yakışmadı. Devlet de yardım ediyor. Bunu devleti kötülemek için yapıyorlar. Son üç yıldır birden fazla olan başarısız intihar girişimlerinde bulunmuştur. Devletimizden ailemizin bu sosyal travmalardan sonra yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesi için psikiyatrik destek almayı saygıyla talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ÜÇ ÖĞÜN YEMEK ÇIKACAK

İstanbul Üniversitesi de yemekhane ile ilgili aldığı kararını iptal etti. Yapılan açıklamada ‘’Diğer hizmet alanlarından kısarak, yemek hizmetinin aynı şekilde devamı sağlanmıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir’’ ifadesi kullanıldı.