Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan kardeşi Rahim için Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden gelen ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi’nin oturma eylemine dâhil olmasıyla aile sayısı 64’e yükseldi. Çiftçi, 2015 yılından beri zihinsel engelli olan kardeşinden haber alamadıklarını ifade ederek “Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya verdi. HDP’den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP’dir. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım” dedi.

KANDİL’E YÜRÜRÜZ

18 yaşında Kocaeli’de lise son sınıf öğrencisiyken dağa kaçırılan Gamze Laçin’in babası Mehmet Laçin de HDP’ye kilit vurana kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını söyledi. Laçin “HDP’den alacağım var, alacağımı almadan buradan ayrılmam. HDP fazla direnmesin. Bu çocukları onlar kaçırdı, en kolay da getirir. HDP’ye kilit vurulmadan bu çadır buradan kalkmaz. Gerekirse Kandil’e kadar yürür çocuklarımızı almadan gelmeyiz” diye konuştu.