Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak millet bahçesi projesine hız verdi. Bugüne kadar 22 millet bahçesi tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulurken, 34 ilde 24,7 milyon metrekare alanda 64 adet millet bahçesinin inşa çalışmaları sürüyor. Bakanlık, buna ek olarak toplamda 64 ilde 37 milyon metrekare alanda 148 millet bahçesinin planlamasını yaptı. Bakanlığın 2023 yol haritasında 81 ilde en az bir millet bahçesi yer alırken, kişi başına düşen yeşil alan miktarının da yaklaşık 15 metrekare olması hedefleniyor.

Millet bahçeleri projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda devam ederken, İstanbul’da Kayaşehir, Başakşehir, Baruthane, Esenler, Üsküdar, Hoşdere, Çırpıcı, Ayazma, Küçükçekmece, Ankara’da Mamak, Konya’da Meram, Antalya’da Manavgat, Gaziantep’te Yeşilvadi ve Hasan Celal Güzel, Kahramanmaraş’ta Elbistan, Diyarbakır’da Sur, Muş’ta Malazgirt ile Elâzığ’da, Antalya’da, Samsun’da ve Ağrı’da millet bahçeleri tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Bunlardan yalnızca 10’unun bugüne kadar resmî açılış törenleri gerçekleşti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, İstanbul’da Pendik ve Halkalı, Ankara’da İmrahor Vadisi ve Atatürk Kültür Merkezi, Elâzığ’da eski emniyet müdürlüğü ile Bursa, Sakarya, Sivas, Eskişehir ve Samsun stat yerleriyle Trabzon Avni Aker ve eski stat yerlerinde yapılacak millet bahçelerinin inşası devam ediyor. Diğer yandan, Malatya, Muş, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ile Trabzon Vakfıkebir gibi pek çok bölgede de kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlanması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı’nın yapılmasıyla birlikte boşa çıkan Atatürk Havalimanı’nın bir bölümünün millet bahçesine dönüştürülmesine yönelik çalışma da devam ediyor.