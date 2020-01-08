Silifke'nin Kargıcak mevkisinde devam eden aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü. Mersin’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Silifke, Mut, Karaman, Konya, Ankara yolunda 1 ile 8 metre arasından yarıklar oluştu.
Yol çökmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Zeyne üzeri ve Kargıcak-Gökbelen arasından sağlanıyor.
Mersin’de yol çöktü
08.01.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Silifke ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Çöken yol trafiğe kapatıldı.
Silifke'nin Kargıcak mevkisinde devam eden aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü. Mersin’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Silifke, Mut, Karaman, Konya, Ankara yolunda 1 ile 8 metre arasından yarıklar oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : mersin,çöken yol,
673840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673840.aspx
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