Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silifke'nin Kargıcak mevkisinde devam eden aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü. Mersin’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Silifke, Mut, Karaman, Konya, Ankara yolunda 1 ile 8 metre arasından yarıklar oluştu.

Yol çökmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Zeyne üzeri ve Kargıcak-Gökbelen arasından sağlanıyor.