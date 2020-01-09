Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde 2018 yılının aralık ayında 56 sene sonra başlatılan restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Trabzon Vakfılar Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde süren çalışmalar kapsamında caminin onarım bedeli iki milyon 237 bin 628 lira olarak belirlenirken caminin bir bölümünün ibadete açılacağı bir bölümünün ise gelen ziyaretçilere açık tutulacağı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi yeniden inşa edilecek olan caminin özellikle kubbe kısmına yapılan çardak dikkat çekerken çardağın çalışanların işini özellikle yağmurlu havalarda kolaylaştırdığı belirtildi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 senesinde Trabzon'u fethinin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya Camii, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesinin iş birliğiyle restorasyon çalışmalarının ardından 1964’ten sonra müze olarak hizmet vermeye başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya'nın müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava, 2012’de neticelenerek freskleri asma tavan ve perdelerle kapatılan Ayasofya, 28 Haziran 2013’te ibadete açıldı. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya, 56 sene sonra restore edilmeye başladı.



TARİHÎ MİRAS

Yapı, Trabzon İmparatorluğu'nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırıldı. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonra bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürüldü. I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askerî hastane olarak kullanılan yapı, savaş sonrasından 1959 yılına dek cami olarak kullanıldı. 1959-1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla restore edilen tarihî yapının freskleri ortaya çıkarıldı. 1964 yılında müze hâline getirilen Ayasofya, 3 Haziran 2013 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.