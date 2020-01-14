Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli, önceki gün işlenen peş peşe cinayetler ile sarsıldı. Zirai ilaç ve tarım ekipmanları satan Hüseyin Arslan (54), kendisine borcu bulunan Ramazan Küçük’ün (53) Küçükdere Mahallesi’nde oturduğu eve gitti. İkili bahçede konuşmaya başladı. Ortam bir anda alevlendi ve Arslan belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, koşarak otomobiline bindi ve bölgeden uzaklaştı. Üç kilometre gittikten sonra durdu. Aracından indi ve bu sefer tabancayı kendisine dayayıp tetiğe bastı. Cesedi, sabaha karşı yoldan geçenler tarafından bulundu. Konu güvenlik güçlerine intikal etti, soruşturma başlatıldı. Bu esnada Hüseyin Arslan’ın Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi’ndeki atölyesine giden işçiler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Patronlarının odasını kontrol eden çalışanlar, Veli ve Mustafa Akpınar kardeşlerin cesedini buldu. Vakayı inceleyen polisler, bu kişileri de Arslan’ın vurduğunu belirledi. Sebebinin yine borç yüzünden olduğu ortaya çıktı. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İş yeri mühürlenirken ekipler kapısında nöbete durdu. Polis, zanlının ağabeyi H. Arslan’ı gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.