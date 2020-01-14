Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat veren Bakanlık, ‘Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul’ ve ‘Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul’ adlı ürüne satış blokajı uygulandığını bildirdi. Söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz süreci başlatıldığını bildiren Bakanlık, bahsedilen ilaçların nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiğini kaydetti.