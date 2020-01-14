İlacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat veren Bakanlık, ‘Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul’ ve ‘Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul’ adlı ürüne satış blokajı uygulandığını bildirdi. Söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz süreci başlatıldığını bildiren Bakanlık, bahsedilen ilaçların nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiğini kaydetti.
Anestezi ilacının kullanımı durduruldu
14.01.2020 - 05:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne ‘çok acele’ ibareli yazı gönderdi.
Etiketler : anestezi,
674948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674948.aspx
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