Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.



Olay yerine ulaşan polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı güvenlik kordonunu aldı. Yaralanan Hakkı Gökbük, Ömer Yıldırım, Bülent Çamlı ve Mehmet Sümer hastanede tedavi altına alındı.

Hastaneden açıklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu acil ameliyata alındığı bildirildi.



Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emre Direk, yaptığı açıklamada, hastanenin ana bina kazan dairesinde saat 11.00 sıralarında klima dış ünitesine müdahale sırasında gerçekleşen patlama nedeniyle 5 teknik servis personelinin yaralandığını belirtti.



Yaralılardan birinin durumunun ağır olması nedeniyle acil ameliyat alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Başhekim Direk, "Yaralılardan bir tanesi el yaralanması diğer 3 yaralı ise hafif yaralanma sebebiyle tedavi altına alındı. Yaralılardan bir tanesi yüz yanığı sebebiyle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi" dedi.