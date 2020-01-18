Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Saliha Toker, 23 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra evden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kaybolduğundan bu yana hiçbir resmî kurumda, hastane, banka veya PTT’de kaydının bulunmadığı tespit edilen Saliha Toker’in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, özel bir ekip kurarak bir sene saha çalışması yaptı. Emekli öğretmen H.B. isimli şahısla sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok görüşme yaptığı belirlenen Saliha Toker’in, gönül ilişkisi sebebiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek H.B. 3 Nisan 2019 tarihinde gözaltına alındı. H.B. sorgusunda Saliha Toker’i boğarak öldürdüğünü, cesedi gömüp olay yerinden ayrıldığını anlattı. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında ise H.B. “Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmüş olduğuna inanan bir insanım. Saliha, benim evladım yaşındadır. Ben zinhar suç işlemedim” diyerek, beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, H.B’ye ‘kasten öldürme’ suçunu sabit gördüğü için müebbet hapis cezası verirken bu cezayı iyi hâl indirimi ile 25 seneye düşürdü.

Ali Göç KAYSERİ İHA