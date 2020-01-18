Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılay Sur Şubesine ait aşevinde her gün hummalı bir şekilde hazırlanan yemekleri gönüllü gençler ve esnaf dağıtıyor. Soğuk kış günlerinde sofraları sıcak aş ile buluşturan iki aydır yürütülen hizmet, yaşlıların yüzünü güldürüyor. Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık “Hizmetten çok memnunlar, çok dua ediyorlar. Otuz beş aileyi muhtar, öğretmen ve mahalle sakinleriyle belirledik. İki üç ayda bir gençlerimiz evlerini temizleyecek, kişisel bakımlarını da yapacak. Sağlık durumları iyi olmayanları İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriyor, bu sayede sağlık desteği de sunuyoruz” dedi.