Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüsü, yapısı, tarihi ile milyonlarca kişiyi cezbeden ve turistlerin gün boyu akınına uğrayan ‘Beyaz Cennet’ Pamukkale gün doğumu manzarası ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Özellikle Çin, Güney Kore, Rusya, İspanya’dan gelen turistlerin ilgi gösterdiği Pamukkale travertenlerine ilgi her sene artıyor. Turistlerin büyük çoğunluğu gün batımını tercih ederken gün doğumu manzarasını tercih eden turistler sabahın ilk ışıklarında Pamukkale’ye geliyor. Turistler eşsiz manzarayı fotoğraflamak için birbirleriyle yarışıyor. Turistler fotoğraf çekiminin ardından Pamukkale’nin şifalı suyuna giriyor.

Balon ile tur atan turistler ise Beyaz Cennet Pamukkale’yi gökyüzünden izliyor. Hüseyin Kaplan İHA