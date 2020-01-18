Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Atmosfer Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan Ali Küçük “Sefer boyunca birer saniye aralıklarla gökyüzü kalitesi ve çeşitli atmosferik parametrelerin ölçümü yapıldı. Elde edilen verilerle Antarktika’da şubat ayında gökyüzünün parlaklığını ve kalitesini etkileyen atmosferik parametrelerin hangi ölçeklerde etkin olduğunu yorumladık. İki böbrek taşı yüzünden Antarktika’ya gidemedim. Eve kadar ağlayarak yürüdüğümü hatırlıyorum. Fakat yılmadım, yaptığım çalışmayla 8. Uluslararası ve 24. Gwalior Akademisi Matematik Bilimleri Konferansı’nda ödüle layık görüldüm” dedi.