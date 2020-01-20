Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HAYATTA KALMA EĞİTİMİ: AKUT’un “Doğada Yaşam Sömestir Kış ve Kayak Kampı”na, 8-12 ve 13-16 yaş gruplarında çocuk ve gençler katılabilecek. Kamp, Kars Sarıkamış’ta, öğrenciler için özel olarak hazırlanan Kayı Oba Villalarında gerçekleştirilecek. Kampta öğrencilere ip sistemleri, tabiatta yön bulma, gece yürüyüşü, kış koşullarında hayatta kalma, kayak ve snowboard eğitimi verilecek. Katılımcılara kayak, baton, kayak botu, kask gibi malzemeler de ücretsiz olarak dağıtılacak.

UZAY KAMPI: İzmir’deki Ege Serbest Bölge AŞ (ESBAŞ) tarafından işletilen Aile-Çocuk Uzay Kampı’na, 7-10 yaş grubundaki çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek. 17-19 ve 24-26 Ocak tarihlerinde iki dönem hâlinde düzenlenecek kampta gerçek uzay mekiği görevlerinde yapılan çalışmalar canlandırılacak.

TABİATLA İÇ İÇE: ‘Oyun Kampta’ tarafından düzenlenen Kazdağları Doğa Kampı, 18-20, 21-23 ve 24-26 Ocak tarihlerinde üç dönem hâlinde gerçekleştirilecek. Oksijen yoğunluğuyla dünyanın sayılı bölgelerinden olan Kazdağlarının natürel ortamında gerçekleştirilecek kampa çocuklar aileleriyle katılabilecek.

KAYAK KAMPI: Geleceğin Yıldızları tarafından düzenlenen kayak ve snowboard kampı, 24-29 Ocak tarihlerinde yapılacak. Kampçılar oluşturulacak başlangıç, orta, ileri ve yarışmacı düzeydeki eğitim gruplarında, kayak kampı eğitim koordinatörü Sacit Eroğlu yönetiminde, günde 4 saat eğitim alacak.

SANAT KAMPI: “Hayal Eden Çocuk ve Sanat Kampı” Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Hayıtbükü mevkisinde gerçekleştirilecek. 10-12 yaş grubundaki çocukların aileleriyle katılabileceği kampta katılımcılar, iplerle mandala yapımı, doğaçlama resim, seramik atölyesi gibi etkinliklere katılacak. Çocuklar ayrıca farkındalık, güven, dikkat, odaklanma ve hayal yeteneklerini geliştirecek oyunlarla zamanlarını geçirebilecek.

MAKER KAMPI: İstanbul’daki Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde konaklamalı gerçekleşecek Sömestir Maker Kampı’na liseli gençler katılabilecek. Bu yılki teması “müzik ve ışık” olarak belirlenen kamp, 27-31 Ocak tarihlerinde yapılacak. Katılımcı gençler kamp sırasında farklı elektronik kartları kullanarak kodlamayı ve kullanmayı, elektronik devre çizimi ve prototiplemeye kadar geniş bir programı proje odaklı deneyimleme fırsatı bulacak. Pratik ve uygulama ağırlıklı eğitimler sırasında kullanılacak eğitim kitleri ve üretilen projeler, katılımcılarda kalacak. Katılımcılar, eğitimlerden kalan zamanlarda sosyal ve spor aktiviteleri için de zaman bulabilecek.