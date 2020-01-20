Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı sonrası akşam saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 7 dereceyi gösterdiği kentte sürücüler buz tutan yolda zor anlar yaşadı. E-88 karayolu Yozgat girişinde özellikle ağır tonajlı tırlar yolda ilerlemekte güçlük çekip kayarak yoldan çıktı.

Ankara’dan Yozgat’a giden tır sürücüsü Cengizhan Yalçın, “Yollar tuzlanmamış belli. Biz sıkıntıya uğruyoruz, ilerleyemiyoruz. Herhangi bir çalışma da yok, lastiklerimiz kışlık ancak yarım saattir buradayız” dedi.