Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Peki sular ne zaman gelecek? Yapılan açıklamada "21 Ocak 2020 Salı günü 10.00 ile 22 Ocak 2020 Çarşamba günü 01.00 saatleri arasında 15 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi. Su kesintisinin en çok yaşandığı ilçeler ise şunlar: Ataşehir, B.Çekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Maltepe, Sancaktepe, Üsküdar, Şişli ve Ümraniye. Birçok bölgede kesinti giderildi.

SU KESİNTİSİ DEVAM EDEN BÖLGELER