Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler’de yaşayan Otomasyon Teknolojisi bölümü mezunu 24 yaşındaki Ali Diyar’ı, tarihe ve yeniçerilere olan merakı harekete geçirdi. Diyar 1 ay boyunca eski hurda araba malzemeleri, makine parçaları, kar zinciri, kaporta, çivi teli gibi parçaları biriktirdi. Klasik heykelcilik anlayışının dışına çıkarak, el emeğiyle hayalini gerçekleştirmek için farklı bir şeyler yapmak isteyen Diyar, atölyesinde malzemeleri kaynak yardımıyla tek tek işledi. Diyar, 2,5 ayın sonunda 4,5 metre uzunluğunda dev "yeniçeri" heykelini ortaya çıkardı.

Endüstriyel tasarım atölyesi kurarak burada insanlara el becerisi kazandırmak istediğini söyleyen Diyar, gelecekte daha güzel eserler ortaya koymak istediğini söyledi.

“Yeniçeri kültürünü sevdiğim için bunu yapmak istedim”

Çıkan devasa heykelin sonunda hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ve bunun insanlara ilham olmasının en büyük hedefi olduğunu belirten Ali Diyar, “Tarihe merakım vardı açıkçası tarih dersim kötüydü ama yeniçeri ocağı ve kültürü, savaştaki başarıları beni etkilemiştir. Hacı Bektaşi Veli’den bu yana bakarsak ciddi bir kültüre sahip, Osmanlı’nın savaş başarısı yeniçerilerden kaynaklandığı için o kültürü sevdiğim için bunu yapmak istedim. Normal heykelcilikten ziyade teker teker araba ve diğer mekanik parçalardan, debriyajından, dişlilerinden herhangi bir parçasını alıp omurga yapısını, ellerini, kalkanını, kılıcını yapmak böyle bir eser çıkarttı bana” dedi.