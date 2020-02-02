Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan, 2.300 yıllık antik liman ile balık üretme havuzlarının kalıntılarının bulunduğu ‘Yason Burnu’ her geçen gün insanların ilgisini daha çok çekiyor. Coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yer olarak biliniyor. Su sporları ve dalış için tercih edilen yarımadada, 1868 yılında Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneri de var. Tarihle doğal güzelliğin iç içe olduğu yarımada, yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde ilk sırada yer alıyor.

Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Yason Burnu’nun Karadeniz’in en güzel yarımadalarından birisi olduğuna değinerek, “Son zamanlarda Yason Burnu’na turist akını başladı. Büyükşehir belediyemizin Yason Burnu için güzel bir projesi var. Kafeterya ve butik otel inşaatıyla bu bölge turizm anlamında Ordu iline büyük bir katkı sağlayacak” dedi.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Bölgede milattan önce ve sonra oluşmuş bir tarih yattığını kaydeden Tandoğan, “İnşallah bunu su yüzüne çıkarmak istiyoruz. Burada kültür balıkçılığının ilk yapıldığı alanlar var, kalıntılar duruyor. Denizin altında da çok güzel mağaralar var. Buralar dalış sporu için çok müsait” şeklinde konuştu.

ALTIN POST EFSANESİ...

Efsaneye göre, Herakles döneminde bir grup, “altın post’u ele geçirmek maksadıyla Karadeniz’e açılır. Karadeniz’deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası’na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını kaybederler. Sonunda kuşları öldürür ve “altın post’u aramaya koyulurlar; ancak bulamayıp ayrılırlar.