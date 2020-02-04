Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 200 yapı ağır hasar, bin 675 yapı ise orta hasar gördü, yüzlerce binada ise çatlaklar oluştu. Tarihî Harput Mahallesi’nde ise 1157 yılında Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami’nin minaresi başta olmak üzere tarihi hiçbir yapı ise zarar görmedi. Üstelik minare, İtalya’daki meşhur Pisa Kulesi’nden bile daha eğik olmasına rağmen… Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat “Bizim tarihî eserlerimizde, asırlar önce atalarımızın yaptığı hiçbir eserde en ufak bir sıkıntı yok. 1415 yılında yapılan Sarahatun Camii de hasar almadı. Modern binalarda ise tahribat büyük” dedi. ELÂZIĞ İHA