Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi İSTANBUL - Van’da son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Peş peşe acı haberler geliyor. Bir yandan da Bahçesaray’da yaşanan çığ faciasında hayatını kaybedenler ebediyete uğurlanıyor...

Olayın ardından bölgede neler yaşandı, bir ihmal var mıydı, bundan sonra ne olacak?

Bütün bu soruları Bahçesaray Belediye Başkanı Mekki Arvas’a ilettik.

Arvas şunları söyledi: Olayın yaşandığı ilk andan itibaren herkes elinden geleni yaptı. Ortada kesinlikle bir ihmal mevzubahis değil. Devletin bütün kademeleri olay yerinde üzerine düşeni eksiksiz tamamladı. Geceden sabaha kadar bütün ekipler nöbetteydik. Sayın Vali verdiği talimatla olayın yaşandığı noktada yeni bir çığ tehlikesi olacağını söyledi. Daha kötü bir şey olmasın diye Jandarma, AFAD ve UMKE gerekli çalışmaları yürüttü.



“ÇOK GÜVENSİZ DİYEMEYİZ”

“Vatandaşlar kestirme yolu kullandığı için ölü sayısı arttı” iddiaları dolaşıyor. Bahse mevzu olan güzergâh Bahçesaray-Bitlis, Tatvan, Hizan yolu... Bölge halkı yazın sürekli kestirme diye bilinen noktayı kullanıyor. Kışın da aslında burası oldukça faal. Daha önce başlanan bir tünel vardı o noktadan geçiyordu.

Geçen sene daha çok kar vardı ama böyle bir şey yaşanmadı. Bu sene maalesef işte... Acı haberler yüreğimizi burktu.

Kestirme yol 100 kilometre iken uzun yol 250 kilometre ortalama sürüyor. Kestirme yol deniliyor ama aslında o nokta çok güvensiz değil.

Tünel projesi de Gevaş’ta vardı önceden. İki kilometresi yapılmıştı diğer kısmı da inşallah olur. Bakanlığa 10 gün önce bir teklif verdik. Yapılan tünelden 5-7 kilometre daha yapılsın diye isteğimizi ilettik. Burası da olursa inşallah tamamen kış çilesinden kurtuluruz. İnsanlar artık kardan ölmeyecek.

Zaten yeni bir alternatif yol üzerinde de konuşuluyor. Gevaş’tan ipek yolu şeklinde... Devletimizin öyle bir planlaması var. Sonuçlarını bekliyoruz.

Hayatını kaybeden sivil vatandaşların hepsini bizzat tanıyorum. Çok çok üzgünüz.



ÖLÜ SAYISI 41’E YÜKSELDİ

Üç kişinin daha cesedine ulaşıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli’ne dört kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmaları sürüyor. Bölgede sabah saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Çığ altında bir iki kişinin daha olabileceği değerlendiriliyor. Arama çalışmalarına dün akşama doğru ara verildi.



GÖZ YAŞARTAN DRAMLAR

Annesini arayıp helallik istemiş

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz. 23 yaşındaki Deniz’in çığ bölgesine gitmeden önce annesini telefonla aradığı ve helallik istediği öğrenildi. Bekar olan Onbaşı Deniz “Vatandaşlarımızı kurtarmaya gidiyoruz. Oralarda telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız merak etmeyin” demiş. Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’den geriye ise, üç aylık kızını öperek “İşe gitmem lazım babam. Gelince ben seni öperim olmaz mı” dediği görüntüler kaldı. İHA



HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP VERDİ:

Çığ bölgesinde direktifim olmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Bahçesaray’da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili olarak “Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu” yönündeki iddialara cevap verdi. Orhan şunları söyledi: Çalışmalarla ilgili hiçbir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu göstermekti. Çığ felaketinin yaşandığı yere geldiğimde daha iki dakika dahi geçmeden çığ düştü, altında kaldık, sonra kurtarılıp hastaneye götürüldük. Biz kendimize değil kaybettiğimiz canlar için acı çekerken kaynağı olmayan yalan bilgiler yaymak yalan üzerinden siyaset üretmek nedir, bunun da adını siz koyun” dedi. Bir açıklama da yanındaki isim olan Bahçesaray Gençlik Spor Müdürü Affan Orhan’dan geldi. Orhan “Aracı durdurduğumuz nokta çığın yaşandığı yer değil bütün ekiplerin toplandığı nokta. Tehlike tepenin arkasıydı. Diğer bölgeye geçen de yok. Bunlar çok ayıp şeyler” diye konuştu. Öte yandan iddiayı ortaya atan gazeteci Bülent Aydemir de “Aceleci davrandım, teyit etmedim, özür dilerim” dediği öğrenildi.