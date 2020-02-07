Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ERZİNCAN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

DENİZLİ

Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

BİNGÖL

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da kar ve tipi yeniden etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde ise kuvvetli rüzgar ve tipi etkili oldu. Valilik, Karlıova-Erzurum yolunu tipi nedeniyle trafiğe kapattı.



Valilik açıklamasında, “Karlıova-Erzurum yolunun Erzurum bölgesi tarafı yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Bundan dolayı Karlıova’dan Erzurum istikametine giden araçlar tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçemizde bekletilmektedir” denildi.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildiği de bildirildi.