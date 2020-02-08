Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında yaralananları ziyaret etti. Kazanın en küçük yaralısı olan 17 aylık Ervanur Soydaş’ı da ziyaret eden Şenocak “İnşallah böyle bir kazayı bir daha yaşamayız. Cumhurbaşkanı’mız ve vatandaşlarımızın sürecin yakından takip edilmesi ve herhangi bir ihmal varsa bu ihmalde gerekenlerin yapılması anlamında beklentileri var. Şu an soruşturması devam eden tüm hukuk sürecini yakından takip edeceğiz” dedi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 113’ünün taburcu edildiğini, 67 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Hastaların 13’ünün yoğun bakımda olduğunu belirten müdürlük, yoğun bakımında yatan 2 hastanın durumunun “orta-ağır seviyede” olduğunu açıkladı.



DEHŞETİ ANLATTILAR

Uçak kazasında kafa travması geçiren İdris Cavlak “Her şey 5-10 saniye içinde oldu. Öndeki koltuğa çarptım. İyileşmem 1-2 ay gibi bir zaman alacak. Buna da şükür” derken, Emir Erhan isimli yaralı “Kırılan yerin dibindeydim. Sırtımda komple kesik yara var. Ellerde ve ayaklarda uyuşmalar var. Yeni yeni hissetmeye başlıyorum” diye konuştu. Muratcan Şen ise “Ben en ön kısımdaydım. Çok zor çıkarttılar bizi oradan. Kemerlerimiz takılıydı. Sadece telefonları kullanabileceğimizi söylediler. Kemerlerimiz takılı olmasaydı şu an burada olabileceğimi bile düşünmüyorum. Bacağım ve belim yaralandı. Omzum ezildi” dedi. Uçak kazasına yardım etmek için olay yerine giden özel harekât polis ekiplerinin yaptığı kazada yaralanan 2 polis memurunun da tedavisi sürüyor. Gamze Erdemir İSTANBUL İHA



Enkaz kaldırılıyor

Ekipler, kazanın yaşandığı yerdeki toprak yolu düzeltmek için çalışma başlattı. ABD’den gelecek 11 kişilik heyet bugün enkazda inceleme yapacak.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yaparken 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak parçalanan uçağının enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, olay yerindeki toprak yol düzeltiliyor. Ekiplerin, hafriyat kamyonundan dökülen toprak ve taşları kepçeyle düzelterek yolu daha düzgün hâle getirmesinin ardından enkaz parçalanmaya başlanacak. ABD’den gelecek, aralarında Boeing teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin incelemelerini tamamlamasının ardından, uçak parçalara ayrılarak vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak. Çalışmaların, pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Bu arada, uçağın enkazından toplanan valiz ve kişisel eşyalar, havalimanının terminal binasına getirildi. Valiz ve kişisel eşyalar, havalimanı içindeki kayıp eşya ofisinden sahiplerine teslim ediliyor.



UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ

Biletini değiştirmiş

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Gençoğlu’nun arkadaşı Dilek Parıldar “Boyun fıtığı vardı. İzmir’e taşınan doktoruna kontrole gitmişti. Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş. Maalesef kazada kendisini kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz” dedi. Alev Gençoğlu’nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.



‘Brace’ pozisyonu hayat kurtarıyor

Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin: Uluslararası havacılık literatürüne göre çarpma anında en güvenli pozisyon ‘brace’ pozisyonudur.

Uçak kazalarında yaralanmaları en aza indirmek büyük önem taşıyor. Bazı tedbirlerin hayat kurtarıcı olduğu kadar kas iskelet yaralanmalarını da azalttığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin, uluslararası havacılık literatürüne göre çarpma anında en güvenli pozisyonun ‘brace’ olduğunu ifade etti. Alptekin şunları söyledi: Bu pozisyonda baş mümkün olabildiğince öne eğilir, dizler koltuğa doğru yanaştırılır ve baş yukarıdan ellerin birleştirilmesiyle korunur. Çarpma sırasında bu durumun sağlanması ve aynı zamanda kemerin takılı olması hayatta kalma şansını artırmakta ve yaralanmaları da azaltmaktadır. ‘Brace’ pozisyonunda gövde alanı yarıya düşürülerek iç organlarla ilgili yaralanmalar azaltılmaktadır. Öne eğilmenin getirdiği en önemli risk ise sırt ve bel omurlarında gerçekleşebilecek kırıklardır. Bu bölge kırığa karşı en dirençli bölge olduğu için en azından boyun bölgesindeki omur kırıklarını ve olası omurilik yaralanmalarını engelleyecektir” şeklinde konuştu.