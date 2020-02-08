Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, çocuklar karın tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Çocuklar yağıştan dolayı mutlu olduklarını dile getirirken bazı vatandaşlar ise yürümekte güçlük çektiği görüldü. Araçları karla kaplanan ise, araçlarının üzerlerindeki karları temizlemek için hummalı şekilde çalıştı. Vatandaşlar, araçların üzerindeki karları fırçalarla temizlerken belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.