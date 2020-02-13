Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), Türkiye’ye bir suç örgütüyle ilgili rapor gönderdi. “İstanbul ve Antalya’da kurulan bir çağrı merkezi şirketi, Alman vatandaşlarını dolandırıyor. Bu örgütün liderliğini F.Ö. diye biri yapıyor. Şüpheli iyi derecede Almanca konuşuyor” ifadelerinin yer aldığı rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Savcılık konuyla alakalı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şu bilgilere ulaşıldı: Şüpheliler, Almanya’da yaşayan yaşlıları arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıyor. Aynı Türkiye’deki gibi mağdurları korkutarak ağlarına düşürüyor. Şu ana kadar 20 kişiyi kandıran şebeke, üç milyon avro (Yaklaşık 20 milyon TL) para elde etti. Bu paralar kara veya hava yolu ile Türkiye’ye getirildi.

Toplanan deliller sonrası zanlıların yakalanması için harekete geçildi. İstanbul, Antalya ve Muğla’da oldukları belirlenen 36 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Adreslere tek tek baskın yapıldı. Bu arada Alman polisi de kendi ülkelerinde bulunan çete üyelerinin peşine düştü. BKA, Türkiye ile eş zamanlı 21’i Alman, 15’i Türk, üçü Brezilyalı ve biri Polonyalı olmak üzere 40 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden çoğunun yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan dolandırılan kişi sayısı ve para miktarının artabileceği belirtildi.

Sadık Kahraman İHA

