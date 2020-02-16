Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.30 sıralarında Danişmendgazi Mahalleseninde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Samanlı sokak üzerinde S.Y.’ye ait ahırın çatısı kar kütlesinin ağır gelmesi sonucu çöktü. Çökme sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası ahırda bulunan 10 hayvandan 8’i zarar görmeden ahırdan çıkarıldı. Çökme sonrası çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sivas'ta yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü
16.02.2020 - 02:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 02:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta kar kütlelerini taşıyamayan ahırın çatısı çöktü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.30 sıralarında Danişmendgazi Mahalleseninde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Samanlı sokak üzerinde S.Y.’ye ait ahırın çatısı kar kütlesinin ağır gelmesi sonucu çöktü. Çökme sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası ahırda bulunan 10 hayvandan 8’i zarar görmeden ahırdan çıkarıldı. Çökme sonrası çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler : sivas,sivas kar,
681647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681647.aspx
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