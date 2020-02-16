Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Erenköy Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Hafize F., eşi Ferhat F. tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferhat F. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.