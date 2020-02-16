Edinilen bilgilere göre, Erenköy Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Hafize F., eşi Ferhat F. tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferhat F. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
16.02.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de bir kadın, iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : kadın cinayeti,eskişehir,
681765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681765.aspx
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