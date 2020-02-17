Boynunda takılı tasmasında ismi olmadığı için polisler tarafından “Karamel” adı verilen köpek, karakolun maskotu hâline geldi. Soğuk kış günlerinde üşümemesi için karakolun arka bahçesinde bulunan kulübede kalan Karamel, polislerin dostu oldu. Bebek gibi bakılan ve sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken köpek, sosis ve kuru mama ile besleniyor. Yalnız kaldığı zamanlarda ise huysuzlanarak oyun oynamak istiyor. Eğitimli olduğu düşünülen Karamel, polislerin ona verdiği komutları da harfiyen yerine getiriyor. Güvenli güçleri, köpeğin artık emniyette olduğu belirtiyor. Selçuk Kaya İHA
Sokakta kaybolan köpek karakola sığındı
17.02.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan merkezde kaybolan ya da sahibi tarafından terk edilen Golden cinsi bir köpek, Karaağaç Mahallesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı.
Etiketler : köpek,haberler,
681850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681850.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER