Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boynunda takılı tasmasında ismi olmadığı için polisler tarafından “Karamel” adı verilen köpek, karakolun maskotu hâline geldi. Soğuk kış günlerinde üşümemesi için karakolun arka bahçesinde bulunan kulübede kalan Karamel, polislerin dostu oldu. Bebek gibi bakılan ve sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken köpek, sosis ve kuru mama ile besleniyor. Yalnız kaldığı zamanlarda ise huysuzlanarak oyun oynamak istiyor. Eğitimli olduğu düşünülen Karamel, polislerin ona verdiği komutları da harfiyen yerine getiriyor. Güvenli güçleri, köpeğin artık emniyette olduğu belirtiyor. Selçuk Kaya İHA