Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremzedeler için AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler başta olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, eski hastane ve yurtlarda her türlü imkân sağlanmaya çalışılıyor. Şehir genelinde ise acil yıkılması gereken 558 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan, beş bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için şehir merkezinde kurulan konteynerlerde de son aşamaya gelindi. Depremzede 2 bin 439 aileye şu ana kadar 14 milyon 951 bin TL kira yardımı, 8 bin kişiye ise vakıftan 6 milyon 780 bin TL nakdi, hayvanlarını kaybeden üreticilere de 500 küçük ve büyükbaş verildi. Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi’de 273 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 415 bin lira, 1556 yıkık ve hasarlı evin sahibine 12 milyon 568 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 349 kiracıya 1 milyon 162 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 15 milyon 263 bin 500 liralık nakdî yardım yapıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Mehmet Hanifi Şahin ELÂZIĞ İHA