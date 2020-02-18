Geçtiğimiz günlerde Sincik ilçesinin Arıkonak köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan metalden minare caminin üzerine devrildi. Demirci ustasının yaptığı çalışmalar sonucunda minare kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmet Işık, devrilen minarenin kaldırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.
Şiddetli rüzgar minareyi devirdi
18.02.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.
Etiketler : Adıyaman,
682286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682286.aspx
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